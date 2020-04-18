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18 квітня 2020, Київ 20:03
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Фаєри, оркестр та швидка допомога. У Туреччині місцеві дякують медпрацівникам – відео

Фаєри, оркестр та швидка допомога. У Туреччині місцеві дякують медпрацівникам – відео
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Фаєри, оркестр та швидка допомога. У Туреччині місцеві дякують медпрацівникам – відео

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У Стамбулі, в Туреччині, місцеві жителі організували для медичних працівників флешмоб. Вони навмисно викликали швидку допомогу, а після того, як автівка з медпрацівниками в’їхала на вулицю, натовпом зупинили її. У супроводі оркестру та запалених фаєрів активісти подякували фельдшерам за їхню роботу, вибачились за фейковий дзвінок та подарували квіти. За останні 24 години у Туреччині кількість підтверджених захворювань на COVID-19 – 4353 випадки, 126 людей померли. (Відео Reuters).

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