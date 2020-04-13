Через смерті знайомих в Італії львів’янин взявся за соціальний проєкт

Платформу допомоги Разом2020#StopКоронавірус створив львів’янин Маркіян Юринець, залучивши до проєкту медиків, волонтерів, маркетологів, ІТ-фахівців, дизайнерів, підприємців. З неї жителі Львівської області та Києва можуть дізнаватись про ситуацію у їхніх містах із поширенням COVID-19, зокрема, про проблеми медичних закладів і потребу літніх людей.

Смерті знайомих людей в Італії від коронавірусу вразила 28-річного львів'янина Маркіяна Юринця. Він каже, що щодня бачить чорні стрічки на сторінках у соціальних мережах своїх друзів, із якими вчився школі чи в університеті. Дізнається про підтверджені діагнози у своїх вчителів і друзів, була така підозра і в його мами, яка проживає в Італії. COVID-19 забрав життя багатьох його знайомих чи їхніх близьких. До того ж, наречена Маркіяна працює медиком у Львові. І вона сьогодні – у зоні ризику. Молодий чоловік розуміє, чим краще будуть забезпечені лікарні, чим якісніший індивідуальний захист матиме медичний персонал, чим менше люди виходитимуть на вулицю, тим менше ризику буде у його майбутньої дружини інфікуватись.

Я не міг нічого не робити

«Моя мама мала підозру на коронавірус, але йти в лікарню було небезпечно через дуже складну ситуацію і велику кількість хворих в Італії. Робити обстеження – це не добра ідея, тому що в лікарні можеш заразитись. Не маєш симптомів – залишайся вдома. Я не міг нічого не робити, просто так сидіти і читати інформацію з Італії.Спілкуюся зі своїми друзями, у нас є ціла група, обмінюємося інформацією.Спершу дуже лякало, коли бачив, як машини везуть і везуть людей. В Італії втомлені медики, багато померло людей, мої друзі залишаються без роботи. Це для них шок. Удар був, коли почали закриватись усі ті заклади, куди вони звикли ходити. Я побачив соціальну платформу допомоги в Італії і вирішив це зробити в Україні. Мені важливо подавати реальні дані і бути корисним, як для людей старших, так і для медиків», – говорить Маркіян Юринець.

Львів’янин протягом 10 днів розробляв ресурс, перейнявши досвід італійських колег. Адже ця країна йому добра знайома. Там він навчався у школі та в Болонському університеті, здобувши фах маркетолога. До реалізації ідеї залучив однодумців.Важливо було, щоб все працювало на умовах карантину, не контактуючи і при цьому дізнатись про проблеми лікарень, самотніх людей і допомогти.

На платформі Разом2020 є мапа допомоги, на якій позначені міста Львівської області і Київ. Відкриваєш, для прикладу Львів, бачиш список медичних закладів і перелік усього, що потрібно шпиталю. Ці дані сформовані на базі розрахунків волонтерів, медиків, представників влади. Щоразу вони оновлюються, якщо вже та інша лікарня отримала якусь допомогу.

На ресурсі, окрім списку лікарень, є рубрика «Волонтер», де пропонується допомога чи підвезти на роботу, доставити продукти літній чи хворій людині, завезти харчі медикам, допомогти фізично оплатити за комунальні послуги. Зазначено на соціальній платформі список підприємців і вказано, що пропонують, як і контактні дані. Можна долучитися до допомоги, як волонтер, підприємець, водій чи фінансово.

У лікарнях почали трішечки менше брехати про свої потреби



«Ми в Україні робили більший акцент у проєкті на медицину і почнемо також розкручувати для бізнесу. Нашими партнерами є благодійний фонд із добрим іміджем, волонтерським штабом Київської міської адміністрації, підтримує Львівська міська рада. Який ефект від проєкту за цей короткий термін? У лікарнях почали трішечки менше брехати про свої потреби, говорять про реальні потреби, які в них є. Бо була дивна річ, коли приходить мер будь-якого міста і питає, що вам треба, то лікарі кажуть, що все є, а волонтером говорять правду про те, що треба. Правду неможливо сховати, бо якщо є потреба в чомусь, то треба про це подавати інформацію. Ми спілкуємося з медиками. Дані оновлюються», – каже Маркіян Юринець.

Платформа Разом2020 працює близько 2 тижнів, вона ще вдосконалюється. На сьогодні її відвідує щодня понад тисяча осіб. Досвідом львів’янина зацікавились волонтери у Болгарії, які також створюють у своїй країні платформу Разом2020.

На сьогодні у Львівській області 124 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. 5 людей померли. Щодня кількість хворих зростає. У Львівській обласній інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 83 пацієнти, з яких у 34 підтверджений коронавірус. 18 хворих у важкому стані і з них 3 підключені до апарату штучної вентиляції легень. 6 осіб із COVID-19 за весь час епідемії одужали.