Офіс президента: в Україні перевіряють апарати ШВЛ двох українських компаній

В Україні проходить перевірка технічних параметрів апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) двох українських компаній. Про це повідомили у Офісі президента за підсумками наради щодо боротьби з коронавірусом.

«На нараді обговорили можливості постачання у лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва. Нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній, і якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні», – мовиться у повідомленні.

За словами президента Володимира Зеленського, вартість таких апаратів у рази менша, ніж закордонного обладнання.

«Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів», – зазначив Зеленський.

Станом на ранок 13 квітня кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Україні зросла до 3 102 осіб, з них 201 дитина і 530 медичних працівників.