В Росії кількість інфікованих коронавірусом наблизилася до 28 тисяч

У Росії кількість інфікованих коронавірусною інфекцією від початку спалаху становить 27 938, одужали 2304 людини.

За минулу добу зареєстровано 3448 нових випадків зараження у 78 регіонах Росії та окупованому Криму. Про це повідомили у оперативному штаб по боротьбі з поширенням захворювання. Єдиним регіоном, де поки не виявили жодного випадку інфікування, залишилася республіка Алтай.

Як зазначає російська служба Радіо Свобода, рекордний добовий приріст тримається п’ятий день поспіль. Вперше за місяць менше половини нових випадків зафіксовано в Москві – 1 370 тих, що заразилися. Одужали за останню добу 318 осіб.

За даними Університету Джонса Гопкінса, в Росії від COVID-19 померли 198 людей.