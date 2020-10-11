Росія: в Хабаровську після масових затримань відбулася нова акція протесту

Близько 500 людей у неділю, 11 жовтня, взяли участь у новій акції протесту в російському місті Хабаровськ, повідомляє місцевий сайт Dvhab.ru. За даними видання, на акцію прийшли переважно жінки літнього віку.

У суботу ввечері, 10 жовтня, на центральній площі Хабаровська збиралися переважно чоловіки. Один із них кинув камінь у бік будівлі місцевої адміністрації, протестувальники не підтримали цих дій і стали скандувати «Провокаторів геть».

Удень 10 жовтня поліція у російському Хабаровську затримала три десятки людей на акції на підтримку арештованого колишнього губернатора краю Сергія Фургала. Ці дані, з посиланням на пресслужбу мерії, наводить «Интерфакс».

Місцевий журналіст, представник регіонального штабу Олексія Навального – Андрій Пастухов повідомив «МБХ медіа» про 40 затриманих, серед яких виявився координатор штабу засновника ФБК Олексій Ворсін. Також серед затриманих, за даними «МБХ медіа», кілька співробітників ЗМІ і блогерів. Видання зазначає, що поліція вперше розігнала мирний виступ на підтримку Фургала. Акція не була узгоджена з владою, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

«Звичайна суботня мирна акція. Близько 15 години люди вирішили розгорнути намети. З’явилася поліція, яка наказала прибрати намети, інакше застосують фізичну силу. Мітингувальники відмовилися слухатися поліцію, після чого з будівлі уряду вийшли співробітники ОМОН і почали силою розганяти, забирати людей, згортати намети», – розповів Пастухов. За його ж словами, внаслідок жорсткого розгону деякі учасники акції отримали травми, двох людей госпіталізували.

Протести в Хабаровську почалися після арешту губернатора краю Сергія Фургала 9 липня за звинуваченням в організації вбивств 15 років тому. Він відкидає всі звинувачення.

Фургал – член партії ЛДПР, багато років був депутатом Держдуми, а в 2018 році переміг на губернаторських виборах представника «Єдиної Росії» В’ячеслава Шпорта.

Арешт Фургала пов’язували ще і з голосуванням щодо поправок до конституції, які дозволяють Володимиру Путіну залишатися на посаді президента ще на два терміни: явка в краї була однією з найгірших по країні.

Акції на його захист набули характеру виступів проти федерального центру і Володимира Путіна.