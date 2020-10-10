Росія: у Хабаровську розігнали акцію на підтримку Сергія Фургала

Поліція у російському Хабаровську затримала три десятки людей на акції на підтримку арештованого колишнього губернатора краю Сергія Фургала. Ці дані, з посиланням на пресслужбу мерії, наводить «Интерфакс».

Місцевий журналіст, представник регіонального штабу Олексія Навального – Андрій Пастухов повідомив «МБХ медіа» про 40 затриманих, серед яких виявився координатор штабу засновника ФБК Олексій Ворсін. Також серед затриманих, за даними «МБХ медіа», кілька співробітників ЗМІ і блогерів. Видання зазначає, що поліція вперше розігнала мирний виступ на підтримку Фургала. Акція не була узгоджена з владою, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

«Звичайна суботня мирна акція. Близько 15 години люди вирішили розгорнути намети. З’явилася поліція, яка наказала прибрати намети, інакше застосують фізичну силу. Мітингувальники відмовилися слухатися поліцію, після чого з будівлі уряду вийшли співробітники ОМОН і почали силою розганяти, забирати людей, згортати намети», – розповів Пастухов. За його ж словами, внаслідок жорсткого розгону деякі учасники акції отримали травми, двох людей госпіталізували.

У пресслужбі міської адміністрації повідомили, що після ходи і мітингу, які традиційного починаються о 12 годині за місцевим часом, «учасники протесту демонстративно розбили намети прямо на газонах головної міської пам’ятки». У мерії також заявили, що до наметів протестувальники принесли потужні динаміки, через які запустили трансляцію гасел, чим нібито заважали «перехожим і гостям міста».

«Интерфакс» зазначає, що акція розпочалася з мітингу на площі Леніна перед будівлею уряду Хабаровського краю. Прихильники колишнього губернатора близько години скандували гасла на його підтримку. Після ходи вони повернулися на площу Леніна, після чого на місце прибули силовики і почався розгін.

Протести в Хабаровську почалися після арешту губернатора краю Сергія Фургала 9 липня за звинуваченням в організації вбивств 15 років тому. Він відкидає всі звинувачення.

Фургал – член партії ЛДПР, багато років був депутатом Держдуми, а в 2018 році переміг на губернаторських виборах представника «Єдиної Росії» В’ячеслава Шпорта.

Арешт Фургала пов’язували ще і з голосуванням щодо поправок до конституції, які дозволяють Володимиру Путіну залишатися на посаді президента ще на два терміни: явка в краї була однією з найгірших по країні.

Акції на його захист набули характеру виступів проти федерального центру і Володимира Путіна.