Cотні людей в Хабаровську вчергове вийшли на вулиці на підтримку ексгубернатора

Сотні людей в російському місті Хабаровську 64-й день поспіль вийшли на вулиці на знак протесту проти арешту в липні колишнього губернатора регіону Сергій Фургала.

Організатори протесту оцінили приблизну кількість людей у дві тисячі, в той час як міська адміністрація повідомила, що в ній взяли участь близько 700 осіб.

Багато з учасників протесту в Хабаровську 12 вересня тримали плакати з написами «Фургал – наш вибір», «Свободу Фургалу».

Демонстранти пройшли по головній вулиці міста, перекривши рух транспорту. Повідомлень про затримання немає.

Протести в Хабаровську почалися після арешту губернатора краю Сергія Фургала 9 липня за звинуваченням в організації вбивств 15 років тому. Він відкидає всі звинувачення.

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Фургал – член партії ЛДПР, багато років був депутатом Держдуми, а в 2018 році переміг на губернаторських виборах представника «Єдиної Росії» В’ячеслава Шпорта.

Арешт Фургала пов’язували ще і з голосуванням щодо поправок до конституції, які дозволяють Володимиру Путіну залишатися на посаді президента ще на два терміни: явка в краї була однією з найгірших по країні.

Акції на його захист набули характеру виступів проти федерального центру і Володимира Путіна.