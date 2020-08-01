Росія: на акціях на підтримку арештованого губернатора відбулися затримання

У Москві і Санкт-Петербурзі на акціях на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала поліція затримала кількох людей. Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, у російській столиці, де десятки активістів зібралися в Новопушкінському сквері, затримано близько 20 осіб. У Санкт-Петербурзі затримано щонайменше 15 осіб. Повідомляється, що кілька людей затримали і на акції у Владивостоці.

Акції та пікети на знак солідарності з хабаровцями пройшли в суботу також в Казані, Єкатеринбурзі, Комсомольську-на-Амурі і інших містах Росії. В Іркутську близько 170 людей влаштували невелику ходу та провели мітинг.

Протести в Хабаровську почалися після арешту губернатора краю Сергія Фургала 9 липня за звинуваченням в організації вбивств 15 років тому. Він відкидає всі звинувачення.

Фургал – член партії ЛДПР, багато років був депутатом Держдуми, а в 2018 році переміг на губернаторських виборах представника «Єдиної Росії» В’ячеслава Шпорта.

Арешт Фургала пов’язували ще і з голосуванням щодо поправок до конституції, які дозволяють Володимиру Путіну залишатися на посаді президента ще на два терміни: явка в краї була однією з найгірших по країні.

Акції на його захист набули характеру виступів проти федерального центру і Володимира Путіна.