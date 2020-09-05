Росія: у Хабаровську відбулася 57-ма акція протесту на підтримку ексгубернатора Фургала

У російському місті Хабаровську жителі вийшли на 57-му за ліком акцію на підтримку колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, який звинувачується в організації вбивств підприємців в середині 2000-х років.

Як передає проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії, несанкціонований мітинг в суботу зібрав близько двох тисяч людей, міська влада оцінила число учасників в одну тисячу.

Після мітингу в центрі міста, біля будівлі уряду Хабаровського краю, люди рушили ходою головними вулицями міста. На заклики поліції покинути проїжджу частину протестувальники не відреагували.

Повідомляється, що критика мітингувальників була звернена як до регіональної, так і до федеральної влади. Лунали гасла «Свободу», «Путіна у відставку» та інші. Люди також закликали звільнити політв’язнів і припинити переслідування активістів. Після ходи частина активістів прийшла до будівлі мерії міста. Люди скандували гасла з вимогою відставки мера Сергія Кравчука. Дехто приніс із собою штучні квіти, щоб привітати чиновника з днем народження. Трохи раніше ці квіти мітингувальники поклали на імпровізовану «могилу правосуддя і чесних виборів».

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Губернатор Хабаровського краю Сергій Фургал був затриманий 9 липня, йому закидають організацію замахів на регіональних бізнесменів. З 11 липня в Хабаровському краї, а також в інших регіонах відбуваються масові мітинги і пікети.