Росія: в Хабаровську відбулася 50-та акція на підтримку ексгубернатора

Жителі російського міста Хабаровськ у 50-й раз поспіль влаштували несанкціоновану акцію на підтримку колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, заарештованого у справі про організацію замахів.

У центрі міста відбувся мітинг, який завершився ходою центральною вулицею. За оцінкою видання DVhab.ru, в акції взяли участь тисячі людей, за оцінками мерії число учасників не перевищило 1200.

Губернатор Хабаровського краю Сергій Фургал був затриманий 9 липня, йому закидають організацію замахів на регіональних бізнесменів. З 11 липня в Хабаровському краї, а також в інших регіонах відбуваються масові мітинги і пікети.

Протестувальники вимагають «справедливого суду в регіоні», а також суду присяжних. 20 липня новим виконувачем обов’язків голови краю був призначений Михайло Дегтярьов, після чого мітингувальники також стали вимагати відставки президента Росії Володимира Путіна.