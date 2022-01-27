«Золоті рейки»: скільки заробить друг Путіна Ротенберг на залізниці до Криму в 2022 році

Залізнична гілка мосту через Керченську протоку, покликана інтегрувати Кримський півострів у російську залізничну систему, щороку «з'їдає» сотні мільйонів рублів. Бізнес Аркадія Ротенберга, якого називають другом президента Росії Володимира Путіна, який проклав рейки та шпали в Крим і опинився під міжнародними санкціями, цього року отримає за їх обслуговування понад 400 мільйонів рублів, з'ясували Крим.Реалії.

Залізнична гілка мосту через Керченську протоку була відкрита наприкінці 2019 року. Відповідно до технічних характеристик, пропускна спроможність 19-кілометрового залізничного переходу становить до 47 пар поїздів на добу з розрахунковою швидкістю руху пасажирських поїздів 120 кілометрів на годину, а вантажних – 80 кілометрів на годину.

Зараз цією залізницею їздить набагато менша кількість поїздів. Російські залізничні рейси з'єднують кілька міст Росії з великими регіонами Кримського півострова. З 2020 року також курсують товарні потяги.

Обслуговування ж залізничної мостової гілки, що з'єднує Крим із сусідньою Росією, щороку обходиться федеральному бюджету в кілька сотень мільйонів рублів.

«Золоті» рейки

На початку січня Федеральне державне унітарне підприємство «Кримська залізниця» закупило послуги з утримання залізничного транспортного переходу через Керченську протоку. Початкова вартість послуг визначена в сумі 430,5 мільйона рублів, повідомляється на російському порталі держзакупівель. Але під час торгів була зменшена до 428 мільйонів рублів.

Відповідно до умов закупівлі, виконавець зобов'язується забезпечити безпечне і безперебійне цілорічне функціонування залізничної гілки мосту через Керченську протоку та збереження її майнового комплексу. Серед робіт, які мають проводитися на об'єкті – берегоукріплення в межах мостової зони над водою, видалення рослинності в підмостовій та навколомостовій зонах, утримання конструкції опорних частин мосту, його локальних очисних споруд і системи інженерних мереж.

Також серед робіт зазначені водолазне обстеження підводної частини опор залізничної частини мосту, пальової основи та гідротехнічних споруд, облаштування деформаційних швів і багато іншого.

«У зимовий час особливу увагу слід звертати на те, щоб на елементах верхньої будови колії не утворювалася крижана кірка, оскільки це може призвести до аварійної ситуації на мосту. Очищення шляхів від снігу проводиться, як правило, снігоочисниками. Ділянки колії на підходах до мосту очищують вручну. Після збирання снігу на ділянках колії чистять службові проходи та перила», – йдеться у документації торгів.

Серед завдань також – контроль за забезпеченням екологічної безпеки та дотриманням вимог природоохоронного законодавства на об'єкті.

Дорога, що приносить мільйони

Виконавцем послуг визначено ПАТ «Мостотрест» із Москви. Ця компанія виявилася єдиною, що взяла участь у конкурсі, повідомляється на порталі держзакупівель. Договір із цією фірмою укладено до 31 грудня 2022 року.

ПАТ «Мостотрест» входить до пулу компаній російського бізнесмена Аркадія Ротенберга, що будували міст через Керченську протоку. Його створювали всупереч протестам влади України, до складу якої за міжнародним законодавством продовжує входити Крим.

Через це фірми друга президента Росії Володимира Путіна опинилися під міжнародними санкціями. Але участь у кримському «будівництві століття» тепер дозволяє їм регулярно отримувати держзамовлення на сотні мільйонів рублів у рамках обслуговування інфраструктури мосту.

Утримання його залізничної частини цього року коштуватиме вдвічі дорожче, ніж у 2019 році, коли цей транспортний перехід було створено.

ПАТ «Мостотрест», крім обслуговування залізничної частини мосту, отримує держзамовлення та обслуговування автомобільної гілки цієї споруди. Раніше ця структура заробила на обслуговуванні мосту понад 1 мільярд рублів, підрахував у 2020 році російський проєкт «Открытые медиа».

А загалом на його будівництві «Мостотрест», за інформацією проєкту «Открытые медиа», заробив 138 мільярдів рублів.

Крим.Реалії намагалися зв'язатися з компанією, але на наші дзвінки там не відповіли. Раніше генеральний директор «Мостотресту» Володимир Власов зазначав, що участь у кримському будівництві не принесла фірмі прибутку, а ось «санкції вдарили».

На момент завершення будівництва мосту через Керченську протоку в 2018 році ПАТ «Мостотрест» отримав найнижчий чистий прибуток – 1,7 мільярда рублів і відмовився платити акціонерам дивіденди, пише російське видання Forbes.

Портфель замовлень фірми на той час скоротився з 419 мільярдів рублів у 2016 році до 275 мільярдів рублів. У річному звіті Володимир Власов тоді пояснював падіння прибутку високим боргом і тяжкою кон'юнктурою ринку.