Прокуратура АРК передала до суду справу про засудження заступника голови Меджлісу в 2017-му

Прокуратура Автономної республіки Крим передала до суду обвинувальний акт щодо судді підконтрольного Росії Сімферопольського районного суду. Про це відомство повідомило 26 січня.

Колишнього українського суддю заочно звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. За цією статтею йому загрожує від восьми до 12 років ув’язнення.

За даними слідства, обвинувачений в 2017 році засудив до двох років колонії-поселення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу за виступ в ефірі українського каналу ATR в 2016-му. Під час ефіру заступник голови кримськотатарського органу врядування закликав до повернення анексованого Росією півострова під контроль України.

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«Суддя», достовірно знаючи, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права з моменту окупації на півострові діють виключно норми національного законодавства України, незаконно здійснював розгляд «обвинувального акту» відносно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу за фактом його виступу в прямому ефірі українського телеканалу «АТR» та, нібито, закликів до порушення територіальної цілісності Російської Федерації», – йдеться в повдіомленні прокуратури АРК.

Прокуратура не називає імені засудженого російським судом, проте обставини справи вказують на Ільмі Умерова.

У відомстві зазначають, що фігуранта справи вже судять заочно за статтею про державну зраду.

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Ільмі Умерова, засудженого на два роки за заяви про невизнання анексії Криму, та іншого заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, який отримав вісім років ув’язнення за нібито «організацію масових заворушень» у Криму навесні 2014 року, звільнили з кримського СІЗО за засекреченим указом президента Росії Володимира Путіна в 2017 році. Наприкінці жовтня 2017 року літак доставив їх спочатку в Росію, а потім ‒ до Туреччини, оскільки саме президент цієї країни Реджеп Ердоган виступив посередником у звільненні. Після цього вони повернулися до материкової України.