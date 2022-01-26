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Прокуратура АРК передала до суду справу про засудження заступника голови Меджлісу в 2017-му

Колишнього українського суддю, який наразі працює в підконтрольому Росії Сімфеорпольському судді заочно звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни

Прокуратура Автономної республіки Крим передала до суду обвинувальний акт щодо судді підконтрольного Росії Сімферопольського районного суду. Про це відомство повідомило 26 січня.

Колишнього українського суддю заочно звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. За цією статтею йому загрожує від восьми до 12 років ув’язнення.

За даними слідства, обвинувачений в 2017 році засудив до двох років колонії-поселення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу за виступ в ефірі українського каналу ATR в 2016-му. Під час ефіру заступник голови кримськотатарського органу врядування закликав до повернення анексованого Росією півострова під контроль України.

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«Суддя», достовірно знаючи, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права з моменту окупації на півострові діють виключно норми національного законодавства України, незаконно здійснював розгляд «обвинувального акту» відносно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу за фактом його виступу в прямому ефірі українського телеканалу «АТR» та, нібито, закликів до порушення територіальної цілісності Російської Федерації», – йдеться в повдіомленні прокуратури АРК.

Прокуратура не називає імені засудженого російським судом, проте обставини справи вказують на Ільмі Умерова.

У відомстві зазначають, що фігуранта справи вже судять заочно за статтею про державну зраду.

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Ільмі Умерова, засудженого на два роки за заяви про невизнання анексії Криму, та іншого заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, який отримав вісім років ув’язнення за нібито «організацію масових заворушень» у Криму навесні 2014 року, звільнили з кримського СІЗО за засекреченим указом президента Росії Володимира Путіна в 2017 році. Наприкінці жовтня 2017 року літак доставив їх спочатку в Росію, а потім ‒ до Туреччини, оскільки саме президент цієї країни Реджеп Ердоган виступив посередником у звільненні. Після цього вони повернулися до материкової України.

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