Листи кримчан: у Криму скрізь відчувається підготовка до війни

(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

СІМФЕРОПОЛЬ – Увесь світ голосно заговорив про можливе повномасштабне вторгнення російських військ на територію суверенної України. Російська дипломатія відкидає такий сценарій, але кримчани ж знають, що диму без вогню не буває.

Жителі Криму звертають увагу на польоти російських військових літаків, що почастішали, особливо в прибережній зоні.

Спостерігаємо переміщення військових колон дорогами Криму.

У Феодосії сформована частина російських повітрянодесантних військ (це наступальний рід військ).

Йде активний набір резервістів-контрактників.

І це далеко не повний список, що свідчить про накачування військового потенціалу кримського угруповання Збройних сил Росії. Те, що у разі початку активних бойових дій Росії проти України буде задіяно кримське угруповання, можна навіть не сумніватися.

Російська влада Криму чудово розуміє, що у разі великої війни, Крим не залишиться без втрат

Російська влада Криму, думаю, чудово розуміє, що у разі великої війни, Крим не залишиться без втрат. Більше того, тут припускають, що доведеться воювати на території півострова.

Для цього зараз у всіх містах у нагальному порядку проводять наради для організації проходження зборів мобілізаційного резерву «територіальної самооборони». Діяльність мобілізаційних штабів виводиться із формального режиму роботи в оперативний формат.

До цієї роботи активно залучається сформоване у Криму Росією «Чорноморське казаче військо».

Це тільки для населення російська влада в Криму каже, що Крим «надійно захищений». Насправді вони усвідомлюють, що ЗСУ досягли такого рівня боєздатності, що цілком здатні у разі активних бойових дій прорватися вглиб півострова. Ось тоді «самооборона» і знадобиться російській владі.

Днями серед знайомих, у яких діти навчаються в «Кримському федеральному університеті», дізналася ще одну цікаву деталь, що не афішується в місцевих ЗМІ. Виявляється, представники російського військкомату активно займаються рекрутом випускників вишу. Причому, не кудись, а у війська спеціального призначення. І не обов’язково тих, хто вже відслужив термінову службу! Фізично міцних, здорових хлопців агітують йти у спецназ, заманюючи молодь високою зарплатою.

Навряд чи вони усвідомлюють, що за високу зарплату доведеться платити кров'ю, здоров'ям, чужими та своїми життями

Як розповіла одна зі знайомих, кілька хлопців із курсу її сина вже записалися у військкоматі на службу в спецназі Росії.

Хлопці прагматично кажуть, що, мовляв, все одно заберуть на строкову службу в армію, то краще вже так – одразу висока зарплата! У військкоматі їм повідомили, що відразу після закінчення вишу їх відправлять на пів року до навчальної частини, а потім – до регулярної військової частини для проходження служби за контрактом.

Ось так розвинена структура «Юнармії» Криму дає свої плоди.

Молоді кримчани, котрі відучилися на педагогів, лісників, економістів, охоче готові стати найманцями держави-агресора.

Їхні мізки за минулі сім років добре прокачали російською агресивною пропагандою – тепер вони готові залишити мирні професії заради високої зарплати у лавах армії. Ось тільки навряд чи вони усвідомлюють, що за високу зарплату доведеться платити кров'ю, здоров'ям, чужими та своїми життями.

Загалом, підготовка до війни відчувається у Криму у всьому.

Кримчани заговорили про це вже не як про щось гіпотетичне, а як про реальну загрозу. І навіть ті гарячі голови, які ще кілька місяців тому кричали, що «час поставити на місце київську хунту», тепер притихли.

Насправді, всі розуміють, що війна – це страшно. І в разі її початку і без того складне життя кожного кримчанина в мить перетвориться на жахіття.

Ми пам'ятаємо, як удар пандемії розкрив повну неготовність влади до екстремальних умов, як виявилася не готовою до цього медицина. Немає запасу води й продовольства… А пандемія – це лише безневинний нежить у порівнянні із гангреною війни.

Зарема Сеїтаблаєва – кримчанка, блогерка(ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

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