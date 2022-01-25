Обстріл «Східного». Як Маріуполь «прозрів» від «русского мира»

Що відомо про обстріл Маріуполя в січні 2015 року? Якими пам'ятають події того дня жителі міста? Наскільки змінився Маріуполь за роки війни на Донбасі? Про це говорили в програмі «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

24 січня 2015 року, за даними українських військових, російські військові разом із підконтрольними Росії бойовиками здійснили серію артилерійських обстрілів житлових кварталів Маріуполя. Тоді повідомлялося про 29 загиблих, у тому числі 2 дітей. За даними міськради Маріуполя, які опубліковані до роковин обстрілу, кількість загиблих вказана – 31 людина, а постраждалих понад 100.

В травні 2018 року міжнародні розслідувачі Bellingcat і Служба безпеки України довели: найпотужніший обстріл Маріуполя в січні 2015-го здійснили кадрові російські військові. В СБУ обстріл «Східного» назвали терактом.

Росія протягом семи років заперечує участь своїх військових у війні на Донбасі.

«Життя перевернулося»: спогади волонтерів

Волонтерка із Маріуполя Анжела Тимченко, згадуючи обстріл, розповіла в програмі, що оперативно прибула на місце подій, але кориснішою відчувала себе у лікарні, куди привозили постраждалих: «Це був безкінечний потік машин швидкої допомоги. Це був жах. Ми не росли у часи війни, ми не знаємо, що таке рвані рани та опіки від снарядів. Що таке смерті у таких масштабах. Тоді моє життя перевернулося», – каже вона.

За словами Тимченко, маріупольський госпіталь не був готовий до такого потоку постраждалих.

«Днями безперервно ми були у госпіталі, постійно було щось потрібно: марля, бинти, антисептики, ліки», – розповіла вона.

Волонтерка наголошує на великому психологічному навантаженні, яке тоді відчувала: «Неможливо забути складні людські історії. Можна забути якісь моменти, але загалом це нестерпно важко».

Це найстрашніший день в нашому житті

«Мабуть, це найстрашніший день в нашому житті», – так характеризує події січня 2015 року інша волонтерка з Маріуполя Лілія Болбат, родину якої обстріл застав зненацька вдома.

За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, обстріл мікрорайону тривав 35 секунд. Однак очевидці тих подій кажуть, що втратили відчуття часу через великий стрес та страх.

Місто «до» та «після» теракту

У Маріуполі щороку вшановують пам’ять загиблих жителів мікрорайону «Східний». Панихида проходить біля пам’ятного знака «Загиблим в неоголошеній війні». Мер міста зазначає, що «того дня обстріл розділив життя міста на «до» та «після» і показав силу єдності маріупольців».

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко ефірі програми зазначив, що Маріуполь «став суттєво безпечнішим».

Місто зараз готове до військових дій

«У 2022-му лінія фронту знаходиться далі від Маріуполя, ніж у 2015-му», – сказав він, стверджуючи, що «місто зараз готове до військових дій».

Однак, за результатами опитування місцевих жителів, яке провели «Новини Приазов'я», не всі з них достатньо поінформовані про те, як убезпечити себе у разі ескалації конфлікту.

Влада Маріуполя вважає, що цю інформаційну роботу мають проводити державні органи та служби.

«Як місцева, так і державна влада майже ніяк не допомагали. Обласна і міська влада впали у так званий «коматоз». Маріупольці рятували себе самі з цього критичного стану», – констатує Андрющенко.

За його словами, перша допомога надійшла Маріуполю десь за місяць після обстрілу. Велику роль, каже, зіграла підтримка інших муніципалітетів та волонтерський рух.

Він також зазначив, що компенсації постраждалим від обстрілу не надавалися. Натомість, каже Андрющенко, була точкова допомога із місцевого бюджету: «Той, хто залишився без житла, отримував житло. Той, хто був поранений, отримував лікування за кошти місцевого бюджету».

На сьогодні наслідки трагедії повністю ліквідовані, стверджує Андрющенко.

«Маріупольці зробили висновки»

За словами волонтерки Болбат, першими ліквідували наслідки трагедії та допомагали місцевим саме військові. Жінка каже, що багато місцевих після тих подій переосмислили свої погляди: «Вони самі бачили, звідки прилетів «Град». Вони прозріли, наскільки страшним є «русский мир» і що він несе насправді».

Багато людей стали більш проукраїнськими

Лілія Болбат каже, що зараз Маріуполь стрімко розвивається – на «Східному» з’являються парки, район став більш живим.

«Багато людей стали більш проукраїнськими», – помітила жінка.



Обстріл Маріуполя в 2015 році став трагедією як для Маріуполя, так і для всієї України, каже депутатка Маріупольської міської ради Катерина Сухомлинова. Пам’ять про такі події, на її думку, має закликати світову спільноту «запобігти можливим випадам Росії в бік України».



«Порятунок російськомовного населення Росія використовує лише як маніпуляцію та привід для своєї агресії», – наголошує Сухомлинова.

В Маріуполі постраждали майже 150 людей, це все були російськомовні українці. Маріупольці зробили висновки

«У той день, коли в Маріуполі постраждали майже 150 людей, це все були російськомовні українці. Маріупольці зробили висновки. Незважаючи на те, якою мовою ми спілкуємося, до якої церкви ми ходимо, Росію це не зупинить. Якщо їм дозволимо ми, дозволить світова спільнота, то на своєму шляху вони не залишать нічого», – вважає Сухомлинова.

«Потрібна робота з населенням»

Для унеможливлення повторення ситуації з обстрілом Маріуполя в 2015 році, на думку Сухомлинової, потрібна централізована комплексна робота: «Як депутат докладаю зусилля, щоб ми не були такі безпорадні, як в 2015 році. Коли постраждалих більш як 140 людей, швидка допомога не може впоратися з усіма одночасно. Робимо все, щоб підняти самоопірність наших жителів».

Вона наголошує, що «штовхати мають і з Києва».

«Бо кошти виділяються, але роботі з населенням приділяється недостатня увага», – зазначає депутатка Маріупольської міської ради.

Якби тоді люди були обізнані у принципах невідкладної допомоги, людей десять можна було б врятувати

На її думку, критично важливим є вміння місцевого населення надавати першу медичну допомогу: «У ситуаціях, коли стоїть питання життя людини, рахунок йде на хвилини. Якби тоді люди були обізнані у принципах невідкладної допомоги, людей десять можна було б врятувати».



Депутатка повідомила, що Маріуполь вже закупив новітню систему оповіщення населення. Вона також запевняє, що в місті відчувають від українських військових захист, а місцеві жителі «готові боротися за свою землю».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».