Підконтрольний Кремлю суд у Криму залишив Нарімана Джеляла у СІЗО – адвокат

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу захисту на арешт кримськотатарського політика та активіста Нарімана Джеляла, заарештованого у так званій «справі про диверсію на газопроводі» у Криму.

Джелял, як і кримськотатарські активісти Асан та Азіз Ахтемові, залишаться у СІЗО щонайменше до 23 лютого. Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Микола Полозов.

«Сьогодні відбулося засідання з розгляду апеляційних скарг сторони захисту на продовження запобіжного заходу Наріману Джелялу, Асану та Азізу Ахтемовим. Ми просили обрати запобіжний захід, не пов’язаний із утриманням у СІЗО, тим більше що в Криму є приклади, коли людям, які обвинувачуються у тяжких злочинах, обирають домашній арешт. Суд скарги відхилив, що ми однозначно вважаємо за тиск. Крім того, варто зазначити, що засідання пройшло у закритому режимі, а сам суд був посилений спецпризначенцями ФСВП, що ми однозначно вважаємо тиском та спробою затулити рота», – розповів Полозов.

Раніше адвокат казав, що Нарімана Джеляла тримають «у найсуворішій ізоляції від зовнішнього світу».

15 грудня 2021 року адвокат Микола Полозов повідомив, що російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про «диверсію на газопроводі» у селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення.

На початку вересня 2021 року в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали кількох осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі». Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся незадовго до цього.