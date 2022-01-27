У МЗС відреагували на подання Росією скарги на рішення щодо «скіфського золота»

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар відреагувала на подання касаційної скарги музеями окупованого Росією Криму до Верховного суду Нідерландів на рішення щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні.

«Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру, щоб якнайдовше затягнути судовий процес, який уже триває сім років. Але хоч би скільки це тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів. Ми готові втретє довести приналежність артефактів до музейного фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди», – написала Джеппар на своїй сторінці у фейсбуці 27 січня.

26 січня спікер підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константинов повідомив, що музеї Криму направили до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу на рішення щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні.

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня 2021 року ухвалив рішення передати Україні так зване «скіфське золото». У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

Президент України Володимир Зеленський назвав «довгоочікуваною перемогою» рішення суду Амстердама та зазначив, що Україна також поверне під свій контроль Крим. Голова МЗС Дмитро Кулеба також привітав рішення Апеляційного суду Амстердама.

Російська влада окупованого Криму відреагувала на рішення Апеляційного суду в Амстердамі, назвавши його «несправедливим та неправовим».

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