(Рубрика «Точка зору, спеціально для Крим.Реалії»)

Рішення нідерландського суду, який оголосив про необхідність повернути «скіфське золото» в Україну, багато хто сприймає як сенсацію – а я б сприйняв як закономірність. Сенсацією стало б, якби судовий процес в одній із країн цивілізованого світу завершився б рішенням повернути експонати, які були прислані на виставку з території України, під контроль держави, яка окупувала частину цієї території.

Ця проблема вирішується поверненням контролю Україні над Кримом

Міжнародне право так не працює. Питання зовсім не в тому, в якому музеї на момент відправки експонатів перебувала знаменита колекція. Ні, питання у тому, якій саме країні вона належала. Те, що зараз музей, в якому були експонати, перебуває під окупацією разом з усім Кримом – це, звісно ж, проблема. Але ця проблема вирішується не поверненням експонатів. Ця проблема вирішується поверненням контролю Україні над Кримом.

І в Росії, гадаю, це чудово розуміють. Тому російські пропагандисти з моменту оприлюднення рішення суду в Нідерландах намагаються принизити важливість перемоги України. Тому перш за все говорять не про цю перемогу, а про чергову апеляцію – хоча, впевнений, серйозних шансів змінити вердикт у Верховному Суді Королівства Нідерланди російська сторона не має.

Й акцент переноситься з експонатів на Крим. Глава російської адміністрації Криму Сергій Аксенов назвав рішення нідерландського суду «рейдерським захопленням» і вирішив відповісти українському президенту Володимиру Зеленському, який пообіцяв, що так само, як «скіфське золото», буде повернутий і сам Крим.

«Рейдерське захоплення» – це не про «скіфське золото», це про Крим

Але в заяві Аксенова є логічна нестикування. «Рейдерське захоплення» – це не про «скіфське золото», це про Крим. Окупацію та наступну анексію півострова можна порівняти з рейдерським захопленням. Сам Аксенов був обраний головою Ради Міністрів АРК за поданням Віктора Януковича, який на момент підписання цього документа вже не був чинним президентом України. Депутати кримського парламенту голосували й за призначення Аксенова, й за інші доленосні рішення під дулами автоматів російських військових, які захопили будівлю Верховної Ради АРК. Досі не можна з'ясувати навіть, чи був кворум при ухваленні всіх цих рішень, чи вони були банально сфальсифіковані – як і результати так званого кримського «референдуму», на який традиційно посилається Аксенов.

І так саме так виглядає рейдерське захоплення – посилають озброєних людей, захоплюють компанію, змушують її керівників під загрозою застосування сили підписувати документи з потрібними загарбникам рішеннями. Тож дуже доречна паралель. Для Криму.

А у випадку зі «скіфським золотом» – був банальний судовий процес, який завершився перемогою справедливості. І це не новина, пане Аксенов. Це даність.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

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