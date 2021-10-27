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Речник Путіна сказав про «негативні наслідки» заяви Зеленського про «повернення Криму»

Дмитро Пєсков

Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав заяви президента України Володимира Зеленського щодо повернення Криму під контроль Києва «територіальними претензіями до Росії». Про це Пєсков сказав 27 жовтня журналістам, його заяву цитують російські інформагенції.

«Безумовно, заява про повернення Криму є нині нічим іншим, як заявою про територіальні претензії до Російської Федерації. Подібні заяви можуть мати свої негативні наслідки», – сказав представник Кремля у відповідь на прохання прокоментувати висловлювання Зеленського.

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив рішення передати Україні «скіфське золото» – експонати з кримського музею, які поїхали на виставку ще до російської анексії півострова і досі не повернулися.

Президент України Володимир Зеленський назвав «довгоочікуваною перемогою» рішення суду Амстердама у справі про «скіфське золото» та зазначив, що Україна також поверне під свій контроль Крим. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також привітав рішення Апеляційного суду Амстердама.

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