Російський Слідчий комітет хоче провести розслідування у Криму через рішення суду щодо «скіфського золота»

У зв’язку з рішенням апеляційного суду Амстердама про повернення Україні колекції «скіфського золота», вивезеної з Криму до Нідерландів на виставку ще до російської окупації півострова, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив організувати перевірку за фактом «неповернення культурних цінностей».

У повідомленні відомства зазначається, що Бастрикін доручив також управлінню правового забезпечення та міжнародного співробітництва СК Росії у взаємодії з МЗС Росії «сприяти проведенню перевірочних заходів та досконально вивчити ситуацію».

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив рішення передати Україні так зване «скіфське золото». У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

Президент України Володимир Зеленський назвав «довгоочікуваною перемогою» рішення суду Амстердама та зазначив, що Україна також поверне під свій контроль Крим. Глава МЗС Дмитро Кулеба також привітав рішення Апеляційного суду Амстердама.

Російська влада окупованого Криму відреагувала на рішення Апеляційного суду в Амстердамі, назвавши його «несправедливим та неправовим». Директор «Центрального музею Тавриди» у Сімферополі Андрій Мальгін сказав, що обурений цим рішенням, і що «кримські музейники» мають намір його оскаржити.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.