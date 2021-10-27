Захарова про «скіфське золото» – рішення суду ставить під сумнів подальшу співпрацю музеїв РФ та Нідерландів

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що рішення апеляційного суду Амстердама про повернення Україні колекції «скіфського золота» (вивезеної з Криму до Нідерландів на виставку ще до російської окупації півострова – ред.) ставить під сумнів «подальші перспективи міжмузейної співпраці» між Росією та Нідерландами.

«До останнього сподівалися, що хоча б сфера культури залишиться поза політикою. Проте за участю України у суперечці як третьої сторони і музейні обміни стали ареною політичного протистояння. Керуючись винятково політичними мотивами, нідерландські судді повністю проігнорували той незаперечний факт, що «скіфське золото» є культурно-історичною спадщиною народів Кримського півострова, на якій було виявлено ці артефакти і який ніколи не покидали. Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, в тому числі між Росією та Нідерландами. Сумно», – сказала Захарова.

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив рішення передати Україні так зване «скіфське золото». У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

Президент України Володимир Зеленський назвав «довгоочікуваною перемогою» рішення суду Амстердама та зазначив, що Україна також поверне під свій контроль Крим. Глава МЗС Дмитро Кулеба також привітав рішення Апеляційного суду Амстердама.

Російська влада окупованого Криму відреагувала на рішення Апеляційного суду в Амстердамі, назвавши його «несправедливим та неправовим».