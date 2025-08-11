Син Дмитра Медведєва працює в структурі збройної корпорації «Ростех» (розслідування)

Син колишнього президента Росії Дмитра Медведєва працює у дочірній компанії «Ростеху» – державного промислового гіганта, що виробляє значну частину зброї, яку Кремль використовує у війні проти України.

Це з’ясував проєкт розслідувань Радіо Свобода «Система» (телеканалу «Настоящее время» та російської служби Радіо Свобода).

У 2016 році, перед випуском із одного з найпрестижніших московських вишів, Ілля Медведєв заявив в інтерв’ю таблоїду МК, що не хотів би працювати у великій державній компанії.

Але саме це він і робить.

Із жовтня 2022 року Ілля Медведєв, якому цього місяця виповнилося 30 років, працює радником директора компанії «РТ-Развитие бизнеса» (RT-Business Development), що входить до складу «Ростеху».

Він займається інвестиціями та управлінням активами, отримуючи щомісячну зарплату в розмірі 270 тисяч рублів (близько 3 400 доларів США), згідно з витоком даних Федеральної податкової служби, які вивчила «Система».

У 2008–2012 роках Путін передав посаду президента Дмитру Медведєву, щоб не порушувати конституційне обмеження на два поспіль президентські терміни. У 2012 році Путін повернувся на посаду, а в 2020-му провів поправки до Конституції, що дозволяють йому залишатися при владі до 2036 року.

На посаді президента Медведєв позиціонував себе як поміркований ліберал і прихильник демократичних реформ. Нині він – заступник секретаря Ради безпеки РФ і голова партії «Єдина Росія», а також один з найагресивніших рупорів кремлівської пропаганди війни проти України.

У соцмережах Медведєв часто погрожує Заходу ядерною зброєю та вживає войовничу риторику.

Багато дітей високопосадовців із оточення Путіна працюють у державних компаніях, приватних фірмах із тісними зв’язками з урядом або займають державні посади.

Сергій Чемезов, директор «Ростеху», є давнім соратником Путіна – ще з часів служби в КДБ у Східній Німеччині в 1980-х, коли вони жили в одному будинку в Дрездені.

У перші місяці роботи Іллі Медведєва в RT-Business Development компанію очолював Олександр Назаров – давній знайомий Чемезова.

Ілля Медведєв – єдина дитина Дмитра Медведєва та його дружини Світлани. Його працевлаштування в RT-Business Development публічно не оголошувалося, також немає інформації, як саме він отримав цю посаду.

У 2012–2020 роках, будучи прем’єр-міністром, Дмитро Медведєв опікувався зв’язками з «Ростехом», а інвестиційний фонд, пов’язаний із ним, називав себе партнером «Ростеху».

У 2015–2019 роках Ілля Медведєв працював в інтернет-гіганті VK, але жоден зі співробітників, із якими спілкувалася «Система», не зміг сказати, чим саме він займався. Один із колишніх топменеджерів сказав: «Я жодного разу не бачив його на роботі».

«Ростех» мав частку у VK через RT-Business Development. Іншим акціонером тоді був мільярдер Алішер Усманов. У 2019–2022 роках Ілля Медведєв працював в інвестиційному підрозділі компанії Kriptonit – ІТ-компанії, яка тоді належала Усманову.

У 2022 році представник Усманова заявив, що той не має близьких зв’язків із родиною Медведєвих, а будь-яка спроба пов’язати Усманова з кар’єрою Іллі – «упереджена».

«Ростех» і RT-Business Development не відповіли на запити журналістів про коментарі.

Дмитро Медведєв очолює «Єдину Росію» – один з головних інструментів політичного контролю Путіна в країні – з 2012 року. Його син вступив до партії за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Після цього він потрапив під санкції США та ЄС.

У 2023 році «Єдина Росія» заявила, що Ілля Медведєв координував запуск сайту «Я в Росії», призначеного для жителів тимчасово окупованих Росією територій України, які Путін безпідставно вважає частиною РФ.