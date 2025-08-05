США вимагатимуть великі застави від претендентів на візи з деяких країн

Сполучені Штати стягуватимуть заставу до 15 тисяч доларів із претендентів на туристичні та бізнес-візи, щоб гарантувати їхній від’їзд зі США до закінчення терміну дії їхніх віз, оголосив 4 серпня Держдепартамент.

Від одержувачів віз вимагатиметься від 5 до 15 тисяч доларів, які їм повернуть при виїзді зі Сполучених Штатів. Розмір застави визначать працівники американських представництв. Очікується, що в середньому він становитиме 10 тисяч доларів. Це правило застосовуватиметься до країн, чиї громадяни регулярно масово порушують терміни перебування у США, країн, чиї процедури перевірки для надання документів вважаються неадекватними, а також «виходячи з міркувань зовнішньої політики».

В офіційному повідомленні Держдепартаменту не наводиться список цих країн, але за даними ЗМІ, до нього можуть бути внесені Чад, Еритрея, Гаїті, М’янма, Ємен, Джибуті, Бурунді, Того.

Це рішення розглядається як частина зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо боротьби з нелегальною міграцією до США. У червні президент Трамп видав указ про часткову та повну заборону в’їзду до Сполучених Штатів громадян 19 країн, виходячи з міркувань національної безпеки. За оцінкою міністерства внутрішньої безпеки, 2023 року 500 тисяч іноземних візитерів залишилися в країні після закінчення терміну дії їхніх віз.

Нове правило набере чинності 20 серпня.