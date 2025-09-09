Повітряні сили: армія РФ запустила по Україні 84 дрони протягом ночі

Російська армія атакувала Україну 84 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та інших типів, повідомляють Повітряні сили 9 вересня.

Пуски здійснювалися з Брянська, Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, понад 50 із них – «Шахеди», додає командування.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

«За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в зведенні.

Читайте також: Зеленський: війська РФ знову концентрують удари проти енергетики України

Військові зафіксували влучання 23 ударних БПЛА на 10 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



