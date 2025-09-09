Удар РФ по Запоріжжю: голова області повідомив про поранену

Армія Росії уразила Запоріжжя безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров на початку доби 9 вересня.

Він уточнив згодом, що місто зазнало щонайменше двох ударів, загорівся приватний будинок. На ліквідацію наслідків спрямували екстрені служби.

«Жінка 66-ти років отримала поранення внаслідок ворожого удару. Медики надають все невідкладну допомогу», – заявив Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



