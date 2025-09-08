Обстріли РФ: загинули 4 жителів Донеччини, у прифронтових регіонах є поранені

Внаслідок російської агресії загинули четверо жителів Донецької області протягом попередньої доби, повідомив голова області Вадим Філашкін вранці 8 вересня:

«За 7 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Новодонецькому, по 1 у Слов’янську і Торецькому».

Філашкін додав, що ще 10 людей зазнали поранень – у Новодонецькому, Слов’янську, Костянтинівці й Олександрівці.

Голова Запорізької області Іван Федоров повідомив про двох загиблих внаслідок атаки на Пологівський район. Ще один чоловік зазнав поранень.

Загалом обласна влада повідомила про 449 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області за добу.

На ранок 8 вересня Сумська обласна військова адміністрація зафіксувала поранення п’ятьох цивільних в області, в тому числі двоє дітей:

у Сумах через удар безпілотника поранені жінка 1965 року народження, чоловік 1995 року народження; постраждав 13-річний хлопчик, у його семирічного брата – стресова реакція після вибуху

у Степанівській громаді внаслідок вибуху невстановленого вибухового пристрою в лісі отримав поранення чоловік 1974 року народження

Російські війська обстрілювали низку населених пунктів Херсонської області, заявив голова ОВА Олександр Прокудін. Під удари потрапили критична та соціальна інфраструктури, житлові квартали, газопровід, свердловина та гаражі.

«Через російську агресію 2 людини дістали поранення», – підсумував Прокудін.

За даними голови Харківщини Олега Синєгубова, за добу в регіоні через обстріли постраждали 74-річний чоловік і шестирічна дівчинка.

«Також по допомогу медиків звернулися 58-річний чоловік і 47-річна жінка, які зазнали поранень у м. Куп’янськ 6 вересня», – уточнив він.

За даними голови Дніпропетровської області Сергія Лисака, по допомогу звернувся ще один чоловік, постраждалий через удар по Кривому Рогу напередодні. Він лікуватиметься амбулаторно. Таким чином, загалом через атаку на місто постраждали п’ятеро людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



