Повітряні сили звітують про збиття 112 російських дронів зі 142 вночі

Російські війська вночі атакували Україну 142 ударними безпілотниками різних типів, повідомляє командування Повітряних сил вранці 8 вересня.

Пуски здійснювалися з Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в окупованому Криму, понад 100 з використаних дронів – «Шахеди», уточнюють військові.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – йдеться в зведенні.





Комадування зафіксувало влучання 26 ударних безпілотників на семи локаціях, на одній – падіння уламків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



