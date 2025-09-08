Доступність посилання

Новини | Суспільство

Повітряні сили звітують про збиття 112 російських дронів зі 142 вночі

Ілюстраційне фото. Українські солдати протиповітряної оборони відбивають атаку російських дронів на Дніпропетровщині, серпень 2025 року
Російські війська вночі атакували Україну 142 ударними безпілотниками різних типів, повідомляє командування Повітряних сил вранці 8 вересня.

Пуски здійснювалися з Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в окупованому Криму, понад 100 з використаних дронів – «Шахеди», уточнюють військові.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – йдеться в зведенні.


Комадування зафіксувало влучання 26 ударних безпілотників на семи локаціях, на одній – падіння уламків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


