На Сумщині під удар російського дрона потрапили рятувальники – ОВА

Троє людей були поранені на Сумщині внаслідок російських обстрілів, серед них – двоє рятувальників, повідомив ввечері 8 вересня очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«У селі Миколаївської сільської громади внаслідок атаки ворожого БпЛА поранений 69-річний чоловік. Безпілотник влучив на територію домоволодіння. Постраждалого з множинними пораненнями доставили до лікарні, прооперували. У Білопільській громаді під удар ударного БпЛА потрапили рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків ворожої атаки», – написав Григоров у телеграмі.

За його словами, постраждали 33-річний і 28-річний працівники ДСНС, їх шпиталізували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.