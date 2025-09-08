На Харківщині двоє підлітків тяжко травмовані через детонацію вибухонебезпечного предмета – ДСНС

На Харківщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждали двоє підлітків, повідомила 8 вересня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні у Куп’янському районі, на території Великобурлуцької громади, неподалік села Зелений Гай стався вибух вибухонебезпечного предмета, попередньо гранати. У результаті події постраждали двоє хлопчиків 2013 р.н. Діти отримали травми рук та голови. Стан постраждалих медики оцінюють як тяжкий», – повідомили у ДСНС і закликали не торкатися підозрілих предметів.

На початку квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.