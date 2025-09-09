«Там повірте – пекло. Там половини людини немає. Там – страх». Послухайте, що розповідає жінка, яка постраждала внаслідок російського авіаудару по селищу Ярова на Донеччині. Тоді загинули 24 людини, за словами очільника ОВА, усі вони – місцеві мешканці похилого віку, які зібралися за пенсіями. Ще 18 осіб отримали поранення. Правоохоронці кваліфікували атаку як воєнний злочин. Попри докази і свідчення, Росія від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.