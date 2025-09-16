«Так і не поїв маминого борщу». Трагедія Ярової. Репортаж

Жителі селища Ярова на Донеччині почали масово покидати свої оселі після бомбових ударів російських військ 9 вересня. Тоді загалом загинули 25 людей.

Дехто відкладає евакуацію, бо ще не втиг поховати рідних.

Хто вивозить людей із Ярової? Як це відбувається?

Кореспондент Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) побачив це на власні очі під час евакуаційного рейсу, який здійснили співробітники благодійного фонду «Місія подих надії» спільно з екіпажем поліції «Білий янгол».

Ось як це було...

У Ярову заїжджаємо на броньованому автобусі з увімкненим засобом РЕБ, адже 9 вересня після бомбових ударів по пенсіонерах війська РФ атакували тут ще й FPV-дронами. Вулиці селища порожні.

У центрі селища, за сотню метрів від місця удару, стрічаємо кількох людей.

«Треба чоловіка поховати»

«Я вдома була, а в мене тут чоловік, Віктор Борисович, загинув. Йому було 72 роки, і він пішов за пенсією, – ділиться жителька селища Ольга. – Я планую виїхати, треба речі збирати. Але спочатку треба чоловіка поховати: сьогодні мають привезти».

Поряд із жінкою стоїть військовослужбовець Олексій. Він приїхав у відпустку до матері.

«Матері було 72 роки. А я так і не спробував її борщу, маминого борщу… Я два дні плакав просто, ночами не сплю», – зітхає Олексій і замовкає.

Над місцем, де російська бомба влучила у чергу пенсіонерів, досі стоїть стійкий запах крові. Поруч розкидані велосипеди, особисті речі, бампер від знищеної автівки «Укрпошти», з якої того дня і видавали жителям Ярової пенсію.

Люди тікають із Ярової

Станом на 15 вересня від східних околиць селища до кордону «сірої зони», що перебуває під вогневим контролем російських військ, всього 4,5 км – тобто селище перебуває у зоні ураження російських БпЛА.

На шляху до адрес, за якими люди просили про евакуацію, проїжджаємо повз кілька уражених дронами автівок.

Перші будинки порожні. На столі у дворі лежать помідори, а в кімнаті – розкидані речі. Видно, що мешканці цієї оселі збиралися поспіхом.

«Люди подають заявки на евакуацію, але виїжджають раніше, до нашого приїзду. Можливо, це наслідок паніки. Також людей забирають сусіди, родичі. Дуже багато вже виїхало людей, тому що стає вкрай небезпечно», – міркує дорогою на наступну адресу Максим Скаженніков, поліцейський екіпажу «Білий янгол» з Краматорська.

І справді, біля декількох подвір'їв стоять автівки, на які місцеві жителі вантажать домашній скарб.

Врятували два тіла

На одній з адрес біля воріт нас стрічає жінка. Каже, що подавала заявку на евакуацію. Але саме цього дня їхати відмовляється.

«Хлопці, я не можу поїхати, бо господаря ще не поховала. Вибачте! Це мій чоловік, Олександр Юхимович. Я не можу його поховати в іншому місці, бо просив, щоб могила була тут, біля батька», – плаче Ганна Григорівна.

Вона згадує, що того дня сама була за крок до смерті:

«На мене просто два тіла впали, і отак я порятувалася. Двоє великих чоловіків. Якби не вони, – я би теж там лишилася».

У дворі Ганни Григорівни бачимо ще одну місцеву жительку. Вона категорично відмовляється виїжджати, мовляв, не вистачить грошей.

Питаємо, що робитиме, якщо до селища зайдуть російські війська.

«Ну, вже ж тут були росіяни. Нічого, пережили. Ще раз переживемо», – відповідає жінка.

Ярова перебувала під російською окупацією упродовж чотирьох місяців на початку повномасштабного вторгнення; ЗСУ звільнили селище наприкінці вересня 2022 року.

За наступною заявленою адресою нас стрічають гуси. Вони реагують на чужих людей навіть раніше, ніж собака.

Місцевий житель Віталій збирає речі. Російські військові вбили його дружину.

«До центру Ярової вона приїхала за пенсією. Приліт – і вона загинула. Вирішив їхати, бо онука сказала, що забере до себе», – розводить руками Віталій.

Чоловік забирає з собою песика Кроша, а також кішку і двох кошенят. Каже, долю гусей вирішить сусід.

Ще одну трагічну історію нам розповідає Влад, співробітник благодійного фонду «Місія подих надії». Він вивозив із Ярової людей якраз у день обстрілу.

«Того дня ми забрали чотирьох, зокрема двох дітей. А сусіди відмовилися виїжджати. Їхня мама пішла за пенсією. І потім ми їх вивезли, – вже без мами. Її розірвало на шмаття», – зітхає Владислав.

Загалом того дня з-під обстрілів російських військ з Ярової, Лиману та Святогірська евакуювали тринадцятьох цивільних жителів.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info. Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.