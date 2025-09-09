«Укрпошта» змінить процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні після удару по Яровій – Смілянський

«Укрпошта» змінює процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні після російського авіаудару по селищу Ярова в Донецькій області, повідомив керівник поштового оператора Ігор Смілянський. За його словами, про це є домовленість із військово-цивільною адміністрацією Донеччини, але про деталі він публічно не повідомлятиме.

«Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати», – написав Смілянський.

Керівник «Укрпошти» також повідомив про долю співробітників оператора.

«Начальниця нашого відділення Юля отримала поранення. Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй наш водій, загрози її життю немає – вона вже в лікарні», – відзначив Ігор Смілянський.

Понад 20 людей загинули в селищі Ярова Краматорського району на Донеччині внаслідок російського удару, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що це сталося 9 вересня, коли люди прийшли для отримання пенсій.