Німеччина: у жовтні над військовими базами зафіксували рекордну кількість дронів

У жовтні Німеччина зафіксувала найбільшу кількість спостережень дронів над військовими базами, причому дедалі більше уваги приділяється військово-морським об'єктам. Про це пише агенція Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника розвідки.



«Бундесвер (збройні сили) має критичну інфраструктуру. На даний момент серед видів збройних сил (від спостереження дронів) cтраждає військово-морський флот», – заявив віцепрезидент військової розвідки Німеччини BAMAD Торстен Акманн.

Акманн не назвав конкретних цифр і не вказав на причини очевидного зміщення фокусу уваги на військово-морські об'єкти.

Також, за даними Der Spiegel, 13 жовтня безпілотники були помічені над базою німецьких збройних сил у Гнойєні, на південний схід від міста Росток, під час навчання українських солдатів. Згідно з повідомленням, поліція розслідує діяльність невідомих осіб за «зйомку, що загрожує безпеці» військових об’єктів.

По всій Німеччині Федеральне управління кримінальної поліції за перші дев'ять місяців цього року зафіксувало невелику чотиризначну кількість польотів дронів з підозрою в політичному підтексті над об’єктами Бундесверу, збройовими компаніями та критично важливою інфраструктурою, повідомив речник відомства агентству dpa. Управління фіксує подібні інциденти з початку року.

Німеччина має найбільший західний військово-морський флот у Балтійському регіоні. Балтійське море набуло більшого значення для НАТО після вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Російський Балтійський флот базується поблизу ексклаву Калінінград.

Дрони часто помічали над армійськими та військово-повітряними базами, зокрема над тими, що навчали українських військових. У січні німецька поліція розпочала розслідування підозри у російському шпигунстві після того, як дрони були помічені над кількома військовими базами в Баварії.

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що численні порушення повітряного простору ЄС є послідовною кампанією, спрямованою на роз’єднання Європи й ослаблення підтримки України. Росія звинувачення відкидає.



