Генштаб ЗСУ: на фронті протягом доби було майже 290 боїв, 175 з них – на чотирьох напрямках

На фронті від початку цієї доби відбулося 289 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Олександрівському, Лиманському та Костянтинівському напрямках, де загалом протягом доби було 175 атак.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 65 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 42 російські атаки – ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 37 разів атакували позиції українських військ у районах 14 населених пунктів – досі у 17 локаціях тривають бої.

На Костянтинівському напрямку противник 31 раз атакував позиції Сил оборони – досі триває одне бойове зіткнення.

Війська РФ продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

27 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про блокування спроб Росії штурмувати Покровськ і Мирноград малими піхотними групами. За його словами, з цією метою і для відновлення втрачених позицій визначені підрозділи Сил оборони проводять «активні дії». За даними Сирського, протягом останнього тижня безпосередньо в Покровську здійснено «пошук і знищення противника» на території близько 11,5 квадратних метрів.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg 13 листопада повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



