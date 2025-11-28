Новий виток загострення: під ударом Покровськ, Костянтинівка, Лиман

Вранці 28 листопада Генштаб повідомив про загострення на фронті: за даними відомства, за добу там відбулося майже 250 боїв. За день до цього українські військові зафіксували 213 бойових зіткнень.

Найгарячішими напрямками стали – традиційно – Покровський, де зафіксували 60 штурмів, а також Лиманський і Костянтинівський, де російська армія стільки ж разів у сумі спробувала просунутися вперед.

Саме Покровськ, Лиман і Костянтинівку військові експерти вважають «ключами» до захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Проєкт DeepState ввечері 27 листопада повідомив про просування армії РФ біля Сіверська і Гуляйполя, а також у Вовчанську.

Президент РФ Володимир Путін раніше того ж дня під час преспідходу в Бішкеку (Киргизстан) заявив, що «бойові дії в Україні припиняться, коли Збройні сили України покинуть зайняті ними території на Донбасі».

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: