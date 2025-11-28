Генштаб: на фронті за добу було 247 бойових зіткнень

На фронті минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень, повідомив вранці 28 листопада Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак, за повідомленням, було на Покровському напрямку. «Наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки», – повідомили в командуванні.

Крім того, по 29 російських атак було на Лиманському й Олександрівському напрямках, 31 – на Костянтинівському, 20 – на Гуляйпільському напрямку.

За даними Генштабу, бойові дії також відбувалися на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари, скинувши при цьому 133 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3470 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2814 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

27 листопада головнокомандувач ЗСУ повідомив про блокування спроб Росії штурмувати міста малими піхотними групами. За його словами, з цією метою і для відновлення втрачених позицій визначені підрозділи Сил оборони проводять «активні дії». За даними Сирського, протягом останнього тижня безпосередньо в Покровську здійснено «пошук і знищення противника» на території близько 11,5 квадратних метрів.

«Противник, зазнавши значних втрат та наразившись на наш дієвий опір, був змушений задіяти в районі Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв. Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним», – заявив головнокомандувач.



Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg 13 листопада повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.