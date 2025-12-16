ЄСПЛ визнав політично мотивованим переслідування в Росії ФБК, Навального і їхніх прихильників

Європейський суд із прав людини визнав незаконним і політично мотивованим переслідування російською владою Фонду боротьби з корупцією, загиблого опозиціонера Олексія Навального і їхніх прихильників. У телеграм-каналі «Юристи. Команда Навального» зазначається, що це найбільша справа в ЄСПЛ за всю історію ФБК.

Рішення стосується скарги 139 заявників, ЄСПЛ присудив позивачам компенсації у розмірі від п’яти тисяч до 30 тисяч євро.

Загалом суд зобов’язав Росію виплатити заявникам понад 1,7 мільйона євро.

«ЄСПЛ повністю підтримав нашу позицію й ухвалив, що з 2019 року Росія займалася політичним переслідуванням легальної політичної опозиції – включаючи обшуки, арешти рахунків, заборону брати участь у виборах, статуси «іноагентів» й «екстремістів», – повідомила «Команда Навального».

У 2019 році Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу проти ФБК за статтею про відмивання коштів, отриманих внаслідок скоєння злочину. Відмиванням грошей слідчі назвали пожертвування у фонд.

У рамках цієї справи пройшли обшуки у сотень співробітників ФБК і штабів Навального, а також їхніх родичів.

«Сьогоднішнє рішення стосується десятків тисяч колишніх співробітників, волонтерів, донорів, учасників тих чи інших проектів ФБК. ЄСПЛ визнав: атака путінського режиму на нас у 2019 році була актом політичних репресій», – заявив російський опозиціонер Леонід Волков.

У жовтні 2019 року Мін’юст Росії вніс Фонд боротьби з корупцією до реєстру «іноагентів», у 2021 році Московський міський суд оголосив ФБК екстремістською організацією і заборонив її діяльність, після чого були порушені десятки кримінальних справ про донати фонду.

У листопаді 2025 року Верховний суд Росії визнав терористичною організацією американську юрособу ФБК – The Anti-Corruption Foundation (ACF).

У березні 2022 року Росія була виключена з Ради Європи у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну, після чого РФ відмовилася виконувати рішення ЄСПЛ. У Європейському суді наполягають, що російська влада зобов’язана виконувати рішення щодо скарг, які надійшли до суду до вересня 2022 року, проте механізму, який би змусив Москву це робити, не існує.