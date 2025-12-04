Суд у РФ кваліфікував фото з Навальним як демонстрацію «екстремістської символіки»

Районний суд у російському Санкт-Петербурзі оштрафував голову партії «Яблуко» Миколу Рибакова на півтори тисячі рублів за адміністративною статтею про демонстрацію «екстремістської символіки», повідомляє видання «Бумага».

Протокол на Рибакова склали через пост із фотографією опозиціонера Олексія Навального, опублікований у день загибелі політика в лютому 2024 року, розповіли виданню в пресслужбі судів Петербурга. Рибаков розмістив портрет Навального, висловив співчуття його близьким від усієї партії, а також додав, що відповідальність за смерть політика лежить на владі країни.

Адвокат Борис Грузд зачитав у суді заяву Рибакова, який не був присутнім на засіданні. Політик зазначив, що його пост не містив ніяких закликів, а фотографії Навального не включені до переліку екстремістських матеріалів. Рибаков зазначив, що фотографії Навального можна знайти, зокрема, на сайтах державних засобів інформації.

«Я вважаю, що справжньою причиною переслідування мене є недопуск мене до виборів у 2026 році», – заявив Рибаков.

Якщо рішення петербурзького суду набере чинності, Рибаков не зможе брати участь у виборах. За чинним законодавством, якщо потенційного кандидата визнають винним за протоколом про демонстрацію екстремістської символіки, він позбавляється права бути обраним упродовж року. У 2026 році відбудуться вибори до Держдуми та Законодавчих зборів Петербурга.

12 листопада аналогічний протокол за фотографію Навального склали в Петербурзі щодо місцевої депутатки від «Яблука» Ольги Штанникової. Їй призначили штраф 1500 рублів. Приводом став зроблений у 2013 році репост повідомлення радіостанції «Эхо Москвы» з фотографією Олексія Навального.



