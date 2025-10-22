У Росії Генпрокуратура вимагає визнати ФБК терористичною організацією

Генпрокуратура Росії вимагає визнати Фонд боротьби з корупцією (ФБК) терористичною організацією. Про це повідомили соратники засновника фонду Олексія Навального в телеграмі. Засідання у справі призначене на 27 листопада та відбуватиметься в закритому режимі.

Ухвалюватиме рішення суддя Олег Нефьодов – раніше він оголошував вердикти щодо заборони «міжнародного руху ЛГБТ» та «міжнародного руху сатанізму», яких насправді не існує.

«Немає сумнівів: 27 листопада нас оголосять терористами. Новий бейджик у колекцію до всіх інших, топовий», – ідеться в заяві ФБК.

У публікації наголошується, що рішення влади не зупинить діяльність ФБК. «З терористами ми боремося: із тими, хто взяв у заручники цілу країну, хто влаштовує кошмарні теракти в сусідній країні щоночі, хто посилає на забій сотні тисяч чоловіків», – заявили соратники Навального.

Колишній голова правління ФБК Леонід Волков у коментарі виданню «Медуза» зазначив, що позов розглядається Верховним судом як судом першої інстанції, що, за його словами, «трапляється вкрай рідко» і вказує на особливе значення, яке Кремль надає справі.

Волков наголосив, що матеріали позову залишаються закритими, ознайомитись з ними можна лише в будівлі Верховного суду під розпис.

Московський міський суд визнав ФБК екстремістською організацією 9 червня 2021 року. Після цього фонд було ліквідовано.