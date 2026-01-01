«Поставки ППО не можуть затримуватися»: Зеленський про атаку Росії в новорічну ніч

Президент Володимир Зеленський прокоментував повітряну атаку Росії вночі проти 1 січня. Він вказав на те, що російська армія запустила по Україні понад 200 ударних дронів, більшість із яких вдалося збити.

«Я дякую всім нашим воїнам, які відбивали цю атаку. Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Цілі – наша енергетика», – повідомив президент.

Зеленський додав, що енергетики працюють над відновленням електропостачання всюди, де це необхідно.

«Вбивства треба зупинити – пауз у захисті життя не може бути. Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись», – заявив він.

Голова держави додав, що союзники України мають номенклатуру дефіцитного обладнання. Він висловив сподівання, що все, про що Київ наприкінці грудня домовився зі Сполученими Штатами, надійде вчасно.

«Вдячний кожному й кожній за готовність бути з Україною і працювати заради нашої спільної безпеки», – додав Зеленський.

Cьогодні Міністерство оборони підтвердило, що два додаткових комплекси протиповітряної оборони Patriot долучилися до української системи протиповітряної оборони. Цього вдалося досягти завдяки домовленостям з урядом Німеччини, про які раніше повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.





Повітряні сили раніше повідомили про збиття 176 російських дронів протягом новорічної ночі. Військові зафіксували влучання 24 ударних безпілотників у 15 місцях.

За даними «Укренерго», на ранок була знеструмлена «значна кількість» споживачів у Волинській та Одеській областях, також були нові знеструмлення на Чернігівщині.



