Шмигаль повідомив про «важливі домовленості» з Німеччиною на понад 1,2 млрд євро

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про посилення оборонної співпраці з Німеччиною і підписання низки «нових важливих домовленостей» із німецькими партнерами на суму понад 1,2 мільярда євро.

За словами Шмигаля, йдеться, зокрема, про довготермінове постачання запасних частин до систем Patriot, що дозволить швидше ремонтувати, модернізувати і відновлювати наявні комплекси.

Крім того, домовленості передбачають закупівлю українських БпЛА на суму 200 мільйонів євро, а також «найбільший артилерійський проєкт» на виробництво 200 одиниць САУ «Богдана» на новому шасі Zetros загальною вартістю в 750 мільйонів євро для нарощення артилерійських спроможностей України.

Також підписані домовленості про спільне виробництво українських БпЛА «Лінза» у кооперації української компанії Frontline Robotics і німецької компанії Quantum Systems в межах Build with Ukraine. Ці БпЛА забезпечать масштабування тактичної розвідки, зауважив Шмигаль.

Укладені також контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні, додав міністр.

«Завдяки домовленостям президента України Володимира Зеленського і канцлера ФРН Фрідріха Мерца у наступному році Німеччина зобов’язалася виділити на підтримку України 11,5 млрд євро. Вдячний міністру оборони Борису Пісторіусу за оголошення цієї важливої підтримки під час «Рамштайну». Особливо цінуємо передачу двох обіцяних систем Patriot і 9-ї IRIS-T. Це допоможе захистити українські міста й посилює європейську безпеку», – зазначив Шмигаль.

Німеччина регулярно надає Україні пакети військової допомоги на мільярди євро.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц 15 грудня на тлі мирних переговорів заявив про першу від 24 лютого 2022 року можливість досягти припинення вогню в Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у листопаді застерігав від примусу України до односторонніх територіальних поступок у поточних мирних переговорах. За його словами, країна також повинна мати можливість захищатися в майбутньому – це вимагає сильних збройних сил та надійних гарантій безпеки, особливо з боку США.