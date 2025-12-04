Генштаб ЗСУ заперечує окупацію РФ Добропілля у Запорізькій області

Генеральний штаб ЗСУ заперечує повідомлення про те, що російські війська нібито контролюють село Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.



«Російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки — нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності», – йдеться у повідомленні.



У Генштабі заявляють, що російська диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами – на даний момент ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України.

27 листопада російський президент Володимир Путін заявив, що сили РФ нібито пробиваються «ударними темпами по півночі Запорізької області, підійшли до Гуляйполя і підуть далі».

Проєкт DeepState писав, що Україна була «за крок від втрати Гуляйполя», а ситуація почала погіршуватися після втрати Полтавки, Успенівки та ще кількох сусідніх сіл на початку листопада.

Але Сили оборони півдня заявили, що ЗСУ зупинили російських військових на підходах до міста.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що російське військове командування продовжує використовувати підняття прапорів на полі бою для підтвердження своїх тверджень про успіхи Росії. Аналітики оцінюють, що підняття на полі бою російських прапорів були частиною російських місій з інфільтрації, які не змінили контроль над місцевістю, а Росія дедалі частіше покладається на відеозаписи підняття російських прапорів, щоб заявити про просування.



