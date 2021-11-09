МЗС Франції заявило про відмову Росії від «нормандської зустрічі» міністрів

Міністерство закордонних справ Франції 9 листопада заявило про відмову Росії провести зустріч із Францією, Україною і Німеччиною для обговорення конфлікту на сході України. МЗС Франції також заперечило твердження російського дипломатичного відомства про те, що Париж не відповів на пропозиції Москви.

«Це неправда», – заявила речниця МЗС Франції Анн-Клер Лежандр у відповідь на заяви Росії, що ні Париж, ні Берлін не відповіли на пропозиції Москви щодо проєкту підготовчої заяви про таку зустріч.

За словами Лежандр, «Франція і Німеччина відповіли на пропозиції Росії: вони запропонували провести міністерську зустріч у «нормандському форматі», від чого міністр закордонних справ Росії відмовився».

Напередодні голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан пропонував провести міністерську зустріч у «нормандському форматі» 11 листопада, але для Москви, за його словами, пріоритет «має саме змістовний бік справи», а не «позування перед телекамерами».

«У нас 11 листопада нічого не буде, якихось нових дат ми не обговорюємо», – сказав Лавров.

У середині жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із Німеччиною та Францією готова якнайшвидше провести зустріч голів держав у «нормандському форматі».

Наприкінці жовтня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва передала партнерам свої пропозиції щодо змісту нової зустрічі в «нормандському форматі» та очікує на їхню реакцію. Крім того, додав, що «зустріч заради зустрічі нам не потрібна», і знову звинуватив Україну в небажанні врегулювати конфлікт на Донбасі.

У відповідь українське МЗС наголосило, що Україна готова спілкуватися в «нормандському форматі» без будь-яких попередніх умов. За словами українських дипломатів, Київ постійно пропонує кроки щодо досягнення миру на Донбасі, але Москва постійно їх ігнорує.

Востаннє радники керівників України, Франції, Німеччини та Росії мали онлайн-зустріч у листопаді 2020 року. До цього лідери «нормандської четвірки» зустрічалися у Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Переговорами в «нормандському форматі» називають чотиристоронню зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо припинення збройного протистояння на Донбасі. Уперше переговори такого формату відбулися в червні 2014 року на відзначенні ювілею висадки військ союзників у Нормандії. Першими учасниками такого обговорення були тодішні президенти України та Франції Петро Порошенко та Франсуа Олланд, тодішня канцлерка Німеччини Анґела Меркель та російський лідер Володимир Путін.