МЗС: консульство займається справою туристів, які не можуть вилетіти з Туреччини через загибель учасника групи

Консульство України в Анталії займається справою українських туристів, які здійснювали піший похід в Туреччині і не можуть вилетіти з країни через загибель одного з учасників групи. Про це Радіо Свобода повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв’язок із родичами загиблого і туристами. Турецьке слідство розглядає версію самогубства. Водночас, до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини», – повідомив речник.

За словами Олега Ніколенка, українське консульство звернулося до турецької сторони «задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи, а також надає консультації нашим громадянам в контексті подальших кроків».

Раніше одна з туристок, що входить до групи, Ірина Громико повідомила, що українські туристи прибули до Анталії в середині жовтня і вирушили в похід Лікійською стежкою. До складу групи входять жителі Рівного, Києва, Запоріжжя. 17 жовтня, за її словами, один із учасників групи вчинив суїцид, а іншим учасникам місцеві правоохоронці заборонили виїжджати з Туреччини «до завершення судово-медичної експертизи».