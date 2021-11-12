Іспанія долучилася до списку країн ЄС, куди пускатимуть вакцинованих українців – Кулеба

До числа країн Європейського союзу, які дозволяють подорожі повністю вакцинованих громадян України, долучилася Іспанія. Про це 12 листопада повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15.11. До того все залишається, як є», – написав міністр у твітері.

Раніше 12 листопада допуск вакцинованих українців підтвердила Словаччина.

11 листопада аналогічні рішення ухвалили Франція, Швеція та Ірландія.

При цьому Швеція санкціонує вʼїзд і за умови наявності негативного тесту на COVID-19, а для Ірландії вистачить і сертифікату про одужання.

Раніше український міністр також повідомляв, що низка країн Європейського союзу дозволяють українцям в’їзд за умови проходження повного курсу вакцинації препаратами, визнаними в блоці. Це Бельгія, Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія.

В’їзд до Кіпру можливий за умов вакцинації або негативного тесту на коронавірусу. Чехія та Хорватія не змінювали умов в’їзду.

Європейський союз 9 листопада офіційно підтвердив виключення України з рекомендованого списку безпечних для подорожей країн у звʼязку з поширенням коронавірусної інфекції нового типу.