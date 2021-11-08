МЗС: до допомоги українцям, які застрягли в Туреччині, залучили посольство в Анкарі

Міністерство закордонних справ задіяло до вирішення ситуації із групою українських туристів в Туреччині посольство України в Анкарі, повідомив Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко. Раніше для допомоги туристам, які не можуть виїхати з Туреччини через розслідування смерті одного з учасників групи, залучили консульство в Анталії.

«Дипломати домовилися із місцевим адвокатом про безкоштовну правову допомогу нашим туристам в контексті розгляду справи в суді. Нагадаю, що на час слідчих дій суд обрав їм запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Суд зможе переглянути заборону на виїзд із Туреччини після отримання результатів судмедекспертизи розтину тіла загиблого та предмета, яким було нанесено йому поранення», – заявив Ніколенко.

За його словами, українське посольство звернулося до МЗС Туреччини «задля проведення оперативного і неупередженого слідства».

«Наш консул в Анталії також запросив зустрічі із генеральним прокурором міста Фетхіє та керівництвом Управління судмедекспертизи. Вивчаються також можливості підтримки перебування українців на час слідчих дій. Хочу усіх заспокоїти, що наші дипломати не залишать українців у Туреччині напризволяще. Справа перебуває на особливому контролі керівництва МЗС України», – наголосив речник.

Раніше одна з туристок, що входить до групи, Ірина Громико повідомила, що українські туристи прибули до Анталії в середині жовтня і вирушили в похід Лікійською стежкою. До складу групи входять жителі Рівного, Києва, Запоріжжя. 17 жовтня, за її словами, один із учасників групи вчинив суїцид, а іншим учасникам місцеві правоохоронці заборонили виїжджати з Туреччини «до завершення судово-медичної експертизи».