«Шведське радіо»: міністр оборони Швеції підтримав направлення в Україну військових для навчання ЗСУ

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст підтримав пропозицію країн Балтії щодо проведення тренувальної місії під керівництвом Євросоюзу в Україні, повідомляє «Шведське радіо».

Це може означати, що шведські військові вирушать до України для навчання українських військ на тлі нарощування російських сил біля українського кордону.

«Всі погляди зараз прикуті до Польщі і до того, що відбувається на кордоні, а це може означати, що Україна буде трохи в тіні. Україна – завжди актуальна, наша солідарність завжди має бути дуже чіткою. Для нас важливо відзначити амбіції ЄС і зробити свій внесок у безпеку і суверенітет України», – сказав міністр у коментарі «Шведському радіо».

Ніяких конкретних планів щодо відправлення військових наразі немає, але за словами Гультквіста, Швеція має бути готова.

«Звичайно, ми повинні бути відкритими до цього», – сказав міністр, додавши, що формат місії обговорять.

14 листопада британське видання The Mirror повідомило, що Велика Британія готова оперативно направити 600 своїх військовослужбовців в Україну через побоювання щодо планів Росії.

За повідомленням, підготовка почалася після того, як представники оборонних відомств і голова МІ-6 повідомили урядові Британії, що президент Росії Володимир Путін становить «явну і реальну небезпеку» для України та Заходу.

Зараз створюються британські сили, які складаються з членів Спеціальної повітряної служби (SAS), спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв’язківців і до 400 десантників із 16-ї десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті, Гантс.

Спецслужби західних країн мають дані про «високу ймовірність» спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні найближчої зими, у тому числі військовими методами, писало британське видання Financial Times. Воно цитує заступника міністра оборони України Ганну Маляр. За її словами, Захід попередив Київ, що Москва може готувати збройну ескалацію конфлікту, який триває з 2014 року.

При цьому, за словами української чиновниці, західні спецслужби у своїх прогнозах спираються не лише на дані про зосередження понад 90 тисяч російських військових по периметру кордонів з Україною, а й на якісь інші відомості, вочевидь, секретного характеру. При цьому FT вказує, що повної ясності про наміри Росії Захід не має, і інтерпретація зібраних розвідкою даних «вимагає подальшого обговорення».

Нинішню ситуацію в статті названо більш небезпечною, ніж весняне загострення біля кордонів з Україною, коли Росія під приводом навчань також зібрала велике угруповання.

Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти бойовиків на Донбасі ударного безпілотника.

Американські офіційні особи останніми днями висловлюють стурбованість у звʼязку з діями Росії біля кордонів з Україною. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане «великою помилкою». На вихідних Блінкен обговорив ситуацію із міністрами закордонних справ Польщі та Франції.