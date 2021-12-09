США відкриють Саміт за демократію: Росії і Китаю немає серед 110 запрошених

Президент США Джо Байден 9 грудня скликає віртуальний саміт, на якому очікується, що 110 лідерів, які представляють різні демократичні моделі правління, візьмуть на себе нові зобов’язання щодо захисту демократії.

Байден, який має намір продемонструвати, що світова демократія все ще може працювати, навіть коли авторитаризм зростає по всьому світу, на відкритті Саміту за демократію виступить зі вступним словом із Білого дому.

Байден пообіцяв провести саміт на початку свого вступу на посаду.

Дводенний захід буде проходити у режимі відеоконференції через коронавірусну пандемію.

Серед запрошених – західні союзники США. У числі запрошених – Україна, Вірменія, Болгарія, Грузія, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Пакистан, Румунія, Сербія.

У списку немає жодної країни Центральної Азії, а також Азербайджану, Боснії і Герцеговини та Угорщини.

Китай і Росія – дві країни, які Байден бачить як провідні автократії – не були запрошені до участі в зустрічі, що, за їхніми словами, лише розпалює ідеологічні розбіжності.

«Жодна країна не має права судити про величезний і різноманітний політичний ландшафт світу за одним критерієм», – написали посли Росії Анатолій Антонов і Китаю Цинь Ган в спільному есе минулого місяця.

Однією з тем саміту буде згубний вплив корупції.

Останній щорічний звіт Freedom House відзначив глобальний спад демократії 15-й рік поспіль.

У серпні в Білому домі анонсували цей онлайн-саміт. При цьому, згідно з повідомленням, за рік, тобто у грудні 2022, відбудеться другий саміт за демократію, вже в очному форматі.​