Кулеба зустрівся з головою МЗС Данії: говорили, зокрема, про підсумки зустрічі в «нормандському форматі»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав Копенгаген, де зустрівся данським колегою Єппе Кофодом, повідомляє МЗС 27 січня.

За повідомленням, переговори під час візиту стосувалися «безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також підсумків зустрічі радників лідерів держав «нормандського формату» в Парижі 26 січня».

«Ми активно працюємо над консолідацією міжнародної спільноти задля ефективної протидії агресивним діям Росії, оскільки це визначатиме майбутнє архітектури безпеки в усьому євроатлантичному регіоні», – прокоментував Кулеба.

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За його оцінкою, Данія «демонструє справжнє лідерство» в підтримці України на тлі підвищеної загрози з боку Росії.

«За словами міністра, виділення Данією додаткових 22 мільйонів євро на сектор безпеки України є важливим внеском у стійкість та безпеку нашої держави. Співрозмовники окремо обговорили підготовку пакету жорстких економічних санкцій ЄС проти РФ, а також посилення взаємодії задля посилення оборонних спроможностей України та зміцнення кібербезпеки нашої держави», – йдеться в заяві міністерства.

Як додають у відомстві, Копенгаген погодився розглянути додаткові можливості підтримки для «забезпечення фінансової та економічної стабільності України».

Крім того, Україна стане основним одержувачем технічної допомоги Данії в рамках наступної фази Данської програми європейського сусідства DANEP на період з 2022 по 2026 рік. Програма має бюджет у 170 мільйонів євро, з них 73 будуть спрямовані на проєкти в Україні.

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Кофод, зі свого боку, заявив у твітері, що «був радий вітати» міністра закордонних справ України в столиці Данії.

«Україна має справу з безпрецедентною військовою концентрацією з боку Росії. Закликаємо Росію до деескалації. Данія залишається непохитною в підтримці України і надасть подальше фінансування для стабілізації та реформ», – заявив він.

Раніше в січні Єппе Кофод відвідав Україну, в тому числі Донбас.