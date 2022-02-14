Поліція переходить на посилений режим служби до 19 лютого – Клименко

Національна поліція переходить на посилений режим служби до 19 лютого, заявив 14 лютого голова відомства Ігор Клименко.

«З 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби», – повідомив він.

За словами Клименка, на практиці це означатиме:

збільшення кількості патрулів для забезпечення порядку на вулицях

розгортання додаткових ситуаційних центрів для моніторингу оперативної обстановки в країні

охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування

Голова Нацполіції пояснив метою посилення змогу «оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян».

«Посилений режим поліції – це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність», – додав він.

Російські війська нині концентруються неподалік білорусько-українського кордону. Захід побоюється, що Росія нарощує угруповання на цих територіях для подальшого вторгнення до України. Біля кордонів із Україною сконцентровано, за даними західних і українських спецслужб, понад 100 тисяч російських військових. При цьому відстань від білоруського кордону до Києва менша, ніж від російського.

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Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує санкціями. Росія заявляє, що не планує вторгнення в Україну, і звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу російських кордонів.