Лукашенко «практично на сто відсотків перебуває на балансі у Кремля» – прем’єрка Литви

Замість розв’язати «складну ситуацію» в Білорусі, Олександр Лукашенко вирішив піти у ще більшу залежність від Кремля, заявила прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«На жаль, наразі він не зробив жодного кроку назустріч розв’язанню цієї ситуації, як ось звільненням політичних в’язнів чи якоюсь угодою щодо нових виборів, а він лише вирішив піти глибше в обійми Кремля, тож те, що він робить зараз – він практично на сто відсотків перебуває на балансі у Кремля», – сказала вона.

Голова уряду Литви наголосила, що не варто вважати Олександра Лукашенка незалежним політиком.

«Коли люди говорять про незалежність Лукашенка, я думаю, що вони не є щирими. Бо з чим Лукашенко справлявся добре – то це з тим, як він старався «доїти дві корови одночасно» – іноді Європейський союз, іноді Росію. Залежно від того, з ким він мав суперечку, тоді він звертався до іншої сторони», – розповіла вона.

Водночас прем’єр-міністерка Литви зазначила, що «глибоко співчуває» білоруському народу і «справді хвилюється» через те, що відбувається у країні.

«Після фальсифікованих виборів 2020 року, він не залишив жодного вибору західному світу, і саме тому він сам залишився без вибору і зробив всю націю, все населення заручниками його бажання захопити владу і сидіти у кріслі так довго, як він фізично буде у змозі», – зазначила Шимоніте.

У Білорусі 10 лютого розпочалися спільні з Росією військові навчання «Союзна рішучість-2022». Під час десятиденних маневрів збройні сили двох країн відпрацюють завдання щодо відбиття гіпотетичної агресії країн Заходу та України проти Білорусі і Росії, а також щодо протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави, повідомило Міноборони Росії.